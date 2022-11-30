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В Германии вырос уровень безработицы
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Уровень безработицы в Германии в ноябре вырос до 5,6% с 5,5% в октябре, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали... ПРАЙМ, 30.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, германия, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в ноябре вырос до 5,6% с 5,5% в октябре, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя на октябрьской отметке.
При этом число безработных в стране увеличилось на 17 тысяч за месяц и составило 2,538 миллиона человек.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии остался на уровне октября в 5,3%, а число безработных снизилось до 2,434 миллиона с 2,442 миллиона человек.