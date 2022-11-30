МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в ноябре вырос до 5,6% с 5,5% в октябре, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Годовая инфляция в Германии по итогам ноября замедлилась до 10 процентов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя на октябрьской отметке.

При этом число безработных в стране увеличилось на 17 тысяч за месяц и составило 2,538 миллиона человек.

Без учета сезонности уровень безработицы в Германии остался на уровне октября в 5,3%, а число безработных снизилось до 2,434 миллиона с 2,442 миллиона человек.