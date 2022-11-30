ФТС России не фиксирует нарушений при параллельном импорте алкоголя
Глава ведомства Булавин: ФТС России не фиксирует нарушений при параллельном импорте алкоголя
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС России) не фиксирует нарушений при параллельном импорте алкоголя, сказал журналистам глава ФТС Владимир Булавин.
"Ни нарушений, ничего такого нет. Алкоголь включен в перечень товаров, на которые распространяется параллельный импорт", — сказал глава ФТС, отвечая на вопрос о том, какая сейчас ситуация с параллельным импортом алкоголя.
В начале ноября Минпромторг РФ включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта.
https://1prime.ru/world/20221130/839004721.html
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