МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС России) не фиксирует нарушений при параллельном импорте алкоголя, сказал журналистам глава ФТС Владимир Булавин. ФТС назвала объемы параллельного импорта в мае-октябре

"Ни нарушений, ничего такого нет. Алкоголь включен в перечень товаров, на которые распространяется параллельный импорт", — сказал глава ФТС, отвечая на вопрос о том, какая сейчас ситуация с параллельным импортом алкоголя.

В начале ноября Минпромторг РФ включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта.