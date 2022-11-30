Главный экономист ВЭБа считает, что объемы экспорта из России не восстановятся к 2025 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. Экономика России не исключена из мировой, экспорт продолжается, но в нынешних реалиях объемы российского экспорта к 2025 году не восстановятся, требуется время, чтобы их всерьез увеличить, создав другие отношения с миром и другую экономику, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
"В нынешних условиях блокады экспорт все равно важен. Экономика наша не исключена из мира, мы экспортируем. Но реальность такова, что мы объемы экспорта в долларах, а особенно в реальном выражении к 2025 году не восстановим. Надо создать другую экономику и другие отношения с миром, чтобы всерьез увеличить объемы. А это требует времени… Многие системные вопросы требуют как минимум 5-7 лет и даже более долгосрочного горизонта. Начинать надо сейчас. Надо понимать, что отдача, результат будет все-таки через какое-то время", — сказал он в ходе панельной дискуссии "Инфраструктура, кадры и законодательное обеспечение технологического суверенитета" в рамках Международного форума-выставки "Российский промышленник".
При этом экономист отметил, что в целом экономика России выдержала санкционное давление.
"Понятно, что экономика удар выдержала — и намного лучше, чем это всем казалось, и нам пророчили. Но вопрос в том, что у нас есть структурные слабости, которые надо преодолевать достаточно длительное время", — отметил Клепач.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/world/20221130/839007254.html