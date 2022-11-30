С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. Экономика России не исключена из мировой, экспорт продолжается, но в нынешних реалиях объемы российского экспорта к 2025 году не восстановятся, требуется время, чтобы их всерьез увеличить, создав другие отношения с миром и другую экономику, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Путин отметил улучшение ситуации с вывозом контейнеров из портов ДФО

"В нынешних условиях блокады экспорт все равно важен. Экономика наша не исключена из мира, мы экспортируем. Но реальность такова, что мы объемы экспорта в долларах, а особенно в реальном выражении к 2025 году не восстановим. Надо создать другую экономику и другие отношения с миром, чтобы всерьез увеличить объемы. А это требует времени… Многие системные вопросы требуют как минимум 5-7 лет и даже более долгосрочного горизонта. Начинать надо сейчас. Надо понимать, что отдача, результат будет все-таки через какое-то время", — сказал он в ходе панельной дискуссии "Инфраструктура, кадры и законодательное обеспечение технологического суверенитета" в рамках Международного форума-выставки "Российский промышленник".

При этом экономист отметил, что в целом экономика России выдержала санкционное давление.

"Понятно, что экономика удар выдержала — и намного лучше, чем это всем казалось, и нам пророчили. Но вопрос в том, что у нас есть структурные слабости, которые надо преодолевать достаточно длительное время", — отметил Клепач.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.