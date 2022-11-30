МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) Китая в промышленном секторе по итогам ноября упал до 48 пунктов, и это самый худший показатель промышленной активности в стране с апреля, пишет Reuters со ссылкой на Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. В США рассказали о страшных последствиях провала "потолка цен" на нефть

В статье подчеркивается, что промышленная активность КНР сокращается уже второй месяц подряд. PMI выше 50 пунктов отражает рост активности, а ниже — ее замедление.

"PMI сферы услуг в ноябре упал до 46,7 пункта, также максимальными темпами с апреля", — отмечает Reuters.

Reuters напомнило, что китайская экономика столкнулась с рядом серьезных проблем из-за роста заболеваемости коронавирусом и введения жестких карантинных мер во многих регионах страны. Эта политика "нулевой терпимости" повлекла за собой закрытие заводов.

Экономист Capital Economics по Китаю Шеана Юэ считает, что ситуация с COVID будет ухудшаться и окажет сильнейшее влияние на то, что будет происходить в экономике в 2023 году.