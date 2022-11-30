МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре выросло на 127 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Минторг США улучшил оценку роста экономики в третьем квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 200 тысяч.

В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в ноябре уменьшилось на 51 тысячу, в средних компаниях со штатом 50-499 человек выросло на 246 тысяч, а крупные компании уменьшили штат на 68 тысяч рабочих мест.

В секторе услуг число рабочих мест выросло на 213 тысяч, в секторе производства товаров — на 86 тысяч. В частных строительных компаниях страны показатель в ноябре снизился на 2 тысячи, в промышленном секторе — уменьшился на 100 тысяч, в секторе добычи природных ресурсов — вырос на 16 тысяч.