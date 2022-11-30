МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Решение Совета ЕС включить обход санкций в перечень уголовных преступлений является правовым произволом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 23 марта 2017

Захарова раскритиковала идею ограничить цены на российскую нефть

"Мы имеем дело с двойным правовым произволом. Это все из разряда псевдоюридических упражнений", — отметила она на брифинге в среду.

По словам Захаровой, если решение Совета будет реализовано, репутация Евросоюза как надежной юрисдикции для предпринимателей окажется "окончательно похороненной".

В понедельник Совет Европейского Союза включил обход санкций в перечень уголовных преступлений наравне с терроризмом, оборотом наркотиков и коррупцией. Теперь Еврокомиссии предстоит разработать предложение по соответствующей директиве, которую затем рассмотрят Совет ЕС и Европарламент.