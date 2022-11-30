МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Решение Совета ЕС включить обход санкций в перечень уголовных преступлений является правовым произволом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Захарова раскритиковала идею ограничить цены на российскую нефть

"Мы имеем дело с двойным правовым произволом. Это все из разряда псевдоюридических упражнений", — отметила она на брифинге в среду.

По словам Захаровой, если решение Совета будет реализовано, репутация Евросоюза как надежной юрисдикции для предпринимателей окажется "окончательно похороненной".

В понедельник Совет Европейского Союза включил обход санкций в перечень уголовных преступлений наравне с терроризмом, оборотом наркотиков и коррупцией. Теперь Еврокомиссии предстоит разработать предложение по соответствующей директиве, которую затем рассмотрят Совет ЕС и Европарламент.