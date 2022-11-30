Захарова: решение Совета ЕС признать обход санкций преступлением стало правовым произволом
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Решение Совета ЕС включить обход санкций в перечень уголовных преступлений является правовым произволом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Мы имеем дело с двойным правовым произволом. Это все из разряда псевдоюридических упражнений", — отметила она на брифинге в среду.
По словам Захаровой, если решение Совета будет реализовано, репутация Евросоюза как надежной юрисдикции для предпринимателей окажется "окончательно похороненной".
В понедельник Совет Европейского Союза включил обход санкций в перечень уголовных преступлений наравне с терроризмом, оборотом наркотиков и коррупцией. Теперь Еврокомиссии предстоит разработать предложение по соответствующей директиве, которую затем рассмотрят Совет ЕС и Европарламент.
https://1prime.ru/world/20221130/839008085.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.