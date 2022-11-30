МИД пообещал принять меры в случае конфискации российских активов в ЕС
Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в случае конфискации российских активов
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россия предпримет ответные меры, если Евросоюз начнет конфисковать ее активы, сообщила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
"…С российской стороны неминуемо последуют адекватные меры", сказала она в ходе брифинга
При этом Захарова не уточнила, будут ли шаги зеркальными или ассиметричными. По ее словам, для принятия решения необходимо оценить весь комплекс мер, который будет предпринят Евросоюзом в адрес Москвы. Вместе с тем представитель МИД подчеркнула, что Москва ответит не только на словах, а "по настоящему".
30 ноября европейская комиссия предложила создать структуру, отвечающую за управление замороженными российскими активами.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко назвал такие планы попытками "не мытьем, так катаньем" своровать российские средства.
https://1prime.ru/world/20221130/839008739.html
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