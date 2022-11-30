МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты потеряли всякий интерес к Великобритании как к торговому партнеру, из-за чего Лондон "застрял" между Вашингтоном и Брюсселем в набирающей обороты торговой войне, пишет британская газета Daily Express. Во Франции призвали к отмене "глупых" антироссийских санкций

В материале отмечается, что британский госсекретарь по международной торговле, президент Совета по торговле Кеми Баденох делала попытки повлиять на политику США в отношении экологических субсидий на сумму 369 миллиардов долларов в рамках плана Байдена по борьбе с инфляцией.

"Баденох поднимала этот вопрос на многих уровнях с послом США в Великобритании Джейн Хартли, секретарем Раймондо, а также с членами администрации Байдена и высокопоставленными представителями обеих партий", — констатирует газета.

Против проводимой Соединенными Штатами протекционистской политики первыми начали выступать британские автокомпании. Общество автопроизводителей и трейдеров указало на то, что "в пакете Байдена есть вызывающие беспокойство пункты, способные создать неравномерную конкурентную среду". Они подчеркнули, что при этом производители и поставщики из Великобритании могут попасть под удар.

Авторы публикации констатировали, что в ответ на заявление Баденох один из представителей крупной американской бизнес-группы сказал, что Вашингтон не будет принимать во внимание интересы Великобритании. "Эй, раскошеливайтесь". Американцы в шоке от нового требования Зеленского

Daily Express добавило, что Вашингтон меньше всего волнует то, какое влияние их политика может оказать на Великобританию. Разумеется, Британия и США — очень близкие союзники, однако американские политики на данный момент просто не рассматривают эту страну как интересного торгового партнера или потенциальный рынок.

Ранее западные журналисты сообщали, что в Европе нарастает недовольство американской экономической политикой. Государства ЕС обвинили Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В частности, многих европейских чиновников не устраивает высокая цена американского сжиженного природного газа, а также растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности