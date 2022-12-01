ООН сообщила о договоренности по экспорту аммиака из России через Украину
ООН сообщила о близости договоренности по экспорту российского аммиака по трубопроводу через Украину
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что считает близким заключение договоренности о возобновлении экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу.
"Думаю, мы весьма близки, мы движемся к этому на этой неделе. Думаю, обе стороны и мы в ООН осознаем важность этого, это крайне важно. Почти более важно, чем (экспорт – ред.) зерна", — сказал Гриффитс в ходе мероприятия Reuters NEXT.
Он выразил, мнение, что начать экспорт можно в течение одной-двух недель.
"Это не сложно", — указал Гриффитс.
https://1prime.ru/world/20221201/839012748.html
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