МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к дальнейшей оптимизации антиковидных мер после того, как в минувшие выходные в нескольких крупных городах страны прошли протесты против неизбирательной и слишком строгой политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которой Китай придерживается почти с самого начала пандемии. Reuters: экономика Китая оказалась в опасности

Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19. В ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены практически ежедневно проходить ПЦР-тестирование. На этом фоне по КНР прокатилась волна протестов, в том числе в Шанхае и Пекине.

В заявлении на сайте Госсовета КНР отмечается, что Сунь Чуньлань во время совещания Государственного комитета по делам здравоохранения КНР в среду подчеркнула важность постоянной оптимизации мер борьбы с COVID-19.

"По мере ослабления патогенности омикрон-штамма коронавируса, увеличением охвата населения вакцинацией и накоплением опыта в вопросе сдерживания COVID-19, страна сталкивается с новой ситуацией и новыми задачами в области профилактики и контроля эпидемии", — заявила Сунь Чуньлань.

Вице-премьер призвала "к дальнейшим усилиям по оптимизации работы по профилактике и контролю эпидемии COVID-19, улучшению мер, касающихся диагностики, тестирования, лечения и прохождения карантина, повышению уровня вакцинации всего населения, особенно среди пожилых людей, и активизации работы по подготовке лекарств и других медицинских ресурсов".

По ее словам, "в течение последних трех лет ЦК КПК и Госсовет КНР всегда ставили здоровье и безопасность людей на первое место и эффективно справлялись с неопределенностью эпидемиологической ситуации с помощью последовательной стратегии и гибких мер по борьбе с COVID-19".

В минувшие выходные в крупнейших городах Китая — Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане — прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, в то же время иностранные компании призывали власти Китая начать реализацию 20 мер смягчения противоэпидемиологических мер, которые были обнародованы еще 11 ноября, но так и не начали осуществляться.

Власти не вступили в прямой диалог с протестующими, однако в среду во многих городах, включая Пекин, Гуанчжоу и Чжэнчжоу, где расположен крупнейший в мире завод по производству iPhone, объявили о начале реализации мер оптимизации. Так, во многих городах на этой неделе начали снимать карантин с районов, где в последние дни не выявлялись случаи заражения, близкие контакты зараженных могут больше не помещаться в централизованный карантин, им достаточно пройти домашнюю изоляцию, а ПЦР-тестирование теперь не обязательно регулярно проходить тем, кто основное время проводит дома, не пользуется общественным транспортом и не посещает общественные места.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 11 ноября выпустил уведомление о 20 мерах оптимизации антиковидной политики, в котором содержатся довольно значительные изменения в сторону ослабления строгой политики Китая по сдерживанию распространения COVID-19. Так, для въезжающих из-за границы сокращен период карантина, теперь нужно будет провести пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции, сделав за этот период шесть ПЦР-тестов. Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно будет предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее, чем за 48 чесов до посадки на самолет, до этого требовалось сдать два теста. Также отменен действовавший с марта 2020 года механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией.