МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Сингапур и Нью-Йорк возглавили рейтинг городов с самой высокой стоимостью проживания в мире, следует из рейтинга Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group. Богатейшие люди России с начала года потеряли 75 миллиардов долларов

Сингапур возглавлял рейтинг с 2014 по 2019 года, затем уступив это звание Парижу и Тель-Авиву.

За Сингапуром и Нью-Йорком в нынешнем рейтинге следуют Тель-Авив, Лос-Анджелес и Гонконг.

По данным аналитиков, шесть из десяти городов, где значительно поднялась стоимость проживания, находятся в США.

Москва и Санкт-Петербург, отмечают создатели рейтинга, также стремительно поднялись в нем — Москва оказалась на 37-м месте, хотя в 2021 году была на 125-й позиции, а Санкт-Петербург теперь на 73-м месте рейтинга по сравнению со 143-м в прошлом году.

Составители рейтинга не включили в него Киев, так как не смогли посетить город, а также Каракас в Венесуэле, "чтобы избежать искажения рейтинга".

Самым "бюджетным" городом для проживания вновь стал Дамаск, также рейтинг замыкают Триполи в Ливии, Тегеран, Тунис и Ташкент.

"Цены в мегаполисах во всем мире в среднем увеличились на 8,1% в местной валюте за год… Наше исследование выявило, что стоимость жизни растет самыми быстрыми темпами за как минимум 20 лет", — отмечает газета. По ее данным, на росте цен сказались ограничения КНР на поставки из-за коронавируса, рост стоимости энергоресурсов и продовольствия, украинский кризис и другие факторы.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.