МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Торговая палата США и 12 других коммерческих организаций призвали ЕС отказаться от принятия новых мер в отношении компаний-поставщиков облачных сервисов, отмечая, что они в первую очередь продиктованы политическими воззрениями, сообщает агентство Рейтер. России удалось избежать системного кризиса на финрынке, заявил Минфин

Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) предлагает ввести систему сертификации в Евросоюзе, в рамках которой устанавливаются требования для поставщиков облачных сервисов. В частности, штаб-компания должна располагаться в стране-члене ЕС. "Облачные сервисы должны управляться и обслуживаться из ЕС, все данные клиентов должны храниться и обрабатываться в Евросоюзе, а законы ЕС должны иметь приоритет перед законами других стран", — говорится в проекте документа, предлагаемого агентством.

Как отмечает агентство, в случае принятия мер такие гиганты, как Amazon, Google, Microsoft и другие могут прекратить свою деятельность в Евросоюзе.

По мнению Торговой палаты США, ЕС следует избегать принятия подобных "скорее политических, а не технических" требований, из-за которых легитимные поставщики сервисов уйдут из стран ЕС, а кибербезопасность не будет усилена, отмечается в обращении палаты, которое подписали также Национальный совет США по внешней торговле, Японская ассоциация новой экономики, Латиноамериканская интернет-ассоциация, TechUK и другие организации.

"Требования в проекте документа созданы так, чтобы обеспечить невозможность доступа поставщиков извне Евросоюза на рынок ЕС на равных условиях, тем самым европейская промышленность и правительства не смогут получить в полной мере предлагаемые этими глобальными поставщиками услуги", — аргументирует палата. По ее мнению, если другие страны последуют этому примеру, то в свою очередь шансы европейских поставщиков облачных услуг вне ЕС уменьшатся.

ENISA же отмечает, что ее план затрагивает три уровня, и высший уровень касается лишь малого числа случаев, когда требуется обеспечить наивысший уровень безопасности для критически важной инфраструктуры и высокочувствительных государственных данных. "Некоторая степень независимости должна быть обеспечена. (Высший уровень – ред.) касается не всех облачных сервисов", — отметило агентство.

Агентство направило проект Еврокомиссии для консультаций в сентябре, итоговая версия может отличаться от проекта.

По данным исследовательской фирмы Emark Group, в 2021 году глобальный рынок облачных сервисов оценивался в 27,6 миллиарда долларов, к 2027 году он увеличится до 71 миллиарда.