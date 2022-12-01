ВАШИНГТОН, 1 дек — ПРАЙМ. ЕС не может конфисковать замороженные средства Банка России из-за международного принципа государственного иммунитета, пишет газета Wall Street Journal. Кто угодно может стать следующей "жертвой" санкций Запада, заявил Лавров

Как отмечает издание, в Еврокомиссии в среду заявили, что из-за международного принципа государственного иммунитета не могут конфисковать активы ЦБ РФ и вместо этого предлагают создать фонд для управления ликвидными активами и откладывать прибыль от этих инвестиций на выплаты Украине.

Представители Еврокомиссии заявили, что у ЕС нет текущих данных о доле активов ЦБ РФ в тех или иных государствах-членах объединения или о том, какая доля приходится на ликвидные активы, говорится в публикации.

Отмечается, что чиновники ЕС заявили, что будут настаивать на том, чтобы Россия в рамках будущего мирного урегулирования согласилась передать Украине часть замороженных активов в качестве компенсации.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".

Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.