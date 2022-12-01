МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Предложение Европейской комиссии о конфискации активов российского бизнеса при попытках обойти санкции не будет иметь обратной силы, рассказал представитель ведомства Кристиан Виганд. МИД заявил о "правовом произволе" Совета ЕС

Это означает, что мера не будет действовать в том случае, если попытки скрыть или вывести замороженные средства РФ имели место до принятия соответствующего закона. Если же нарушение было совершено уже после принятия положения, с этими средствами можно будет "работать", уточнил чиновник.

"Так что это не означает, что нет возможности добраться до этих 19 миллиардов в будущем", — добавил он.

В начале текущей недели Совет Европейского Союза расширил перечень уголовных преступлений в ЕС, включив в него обход санкций. Как ожидается, это откроет путь к конфискации замороженных российских активов, сумма которых оценивается в 19 миллиардов евро. Глава ЕК предложила создать структуру для управления российскими активами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такой шаг Совета ЕС является "правовым произволом", хоронящим репутацию Евросоюза как надежной юрисдикции для бизнеса. По ее словам, Москва примет адекватные ответные меры в случае конфискации российских активов.

После начала специальной операции на Украине Брюссель ввел уже восемь пакетов санкций против РФ. В данный момент идет работа над девятым пакетом.