МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 ноября, снизилось на 16 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 225 тысяч, сообщило министерство труда страны. Доходы населения США в октябре выросли на 0,7 процента к сентябрю

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, прогнозировали показатель на уровне 235 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 241 тысячи с 240 тысяч.

Теперь среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1,75 тысячи — до 228 750 с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 227 тысяч.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 ноября, выросло на 57 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,608 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.