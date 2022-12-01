Индекс деловой активности в промышленности США в ноябре сократился
Индекс деловой активности в промышленности США в ноябре сократился до 49 процентов
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 49% с октябрьских 50,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения индикатора до 49,8%.
Показатель остается на минимуме с мая 2020 года, отмечается в релизе.
Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в ноябре уменьшился до 48,4% с 50% месяцем ранее.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в данном секторе.
https://1prime.ru/world/20221201/839025449.html
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