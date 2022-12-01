МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг во время телевизионного интервью для Fox Business Network повторил свое мнение о том, что необходимо продолжить повышения процентных ставок, чтобы снизить слишком высокое ценовое давление. Минэнерго США сообщило о сокращении запасов природного газа за неделю

"Я все еще думаю, что мы должны продолжить повышения ставки по федеральным фондам и в следующем году, чтобы занять достаточно ограничительную позицию" в отношении денежно-кредитной политики, которая требуется для снижения ценового давления.

Что касается того, может ли ФРС повысить ставку менее чем на 75 б.п. в декабре, Уильямс не стал озвучивать никаких обещаний, но отметил, что "замедление темпов" повышения ставок просто означало бы "один шаг назад" на пути к достижению уровня ставок, который требуется для охлаждения ценового давления.