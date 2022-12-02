МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины будут пересмотрены в сторону увеличения. ФРГ предоставила средства на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Ранее власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.

"Довольно сильно (увеличатся). Суммы просто ошеломляют", — приводит агентство Reuters слова Малпасса на мероприятии Reuters Next в Нью-Йорке.

Он отметил, что Всемирный банк уже выделил Украине 18 миллиардов долларов, причем большая часть этих средств поступила из США и Европы.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ущерб оценивается в 600 миллиардов евро.