МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, официально сменивший имя на Ye, и сервис Parler договорились отменить сделку о продаже компании музыканту, сообщает Axios. Сделка по покупке KFC российским бизнесом завершится к концу года

"Parler объявил, что достиг взаимного соглашения с Канье Уэстом об отмене продажи соцсети", — сообщает издание.

Портал обращает внимание, что объявление от сервиса последовало через несколько часов после заявлений Уэста о симпатиях к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.

Parler — сервис для обмена сообщениями, который широко использовали сторонники экс-президента США Дональда Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. В феврале 2021 года сервис официально перезапустил платформу на основе независимых технологий.

Сделку по продаже рассчитывали закрыть в течение IV квартала 2022 года. Объявление было сделано вслед за решениями Twitter и Instagram* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) заблокировать Уэста после его высказываний, которые были сочтены антисемитскими. Аккаунт рэпера в Twitter был восстановлен после приобретения соцсети миллиардером Илоном Маском.

*Признана экстремистской организацией в РФ