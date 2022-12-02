МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В 2022 году экономический ущерб от природных катастроф — ураганов, наводнений и пожаров — составил $260 миллиардов, подсчитали эксперты одной крупнейших в мире страховых компаний Swiss Re. Об этом сообщает Bloomberg. ВСС оценил ущерб, причиненный страховщикам мошенниками за неполные пять лет

Отмечается, что показатель 2022 года на 11% уступает прошлогоднему значению, но превышает средний показатель за последние 10 лет, который составляет $207 миллиардов.

Самым "дорогостоящим" бедствием был признан ураган Иэн, обрушившийся в сентябре на американский штат Флорида. Страховые выплаты от причиненных им разрушений составили $50-65 миллиардов.