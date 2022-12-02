Страховщики подсчитали экономический ущерб мира от природных катастроф
Swiss Re: ущерб от природных катастроф в мире составил в 2022 году $260 миллиардов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В 2022 году экономический ущерб от природных катастроф — ураганов, наводнений и пожаров — составил $260 миллиардов, подсчитали эксперты одной крупнейших в мире страховых компаний Swiss Re. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что показатель 2022 года на 11% уступает прошлогоднему значению, но превышает средний показатель за последние 10 лет, который составляет $207 миллиардов.
Самым "дорогостоящим" бедствием был признан ураган Иэн, обрушившийся в сентябре на американский штат Флорида. Страховые выплаты от причиненных им разрушений составили $50-65 миллиардов.
https://1prime.ru/world/20221202/839029440.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.