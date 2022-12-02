The Telegraph предсказал Британии забастовки и страдания миллионов людей
The Telegraph: забастовки в Британии приведут к перебоям в работе учреждений и проблемам для граждан
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Великобритания столкнется с массовыми забастовками работников многих сфер, которые продолжаться до конца года, и это вызовет перебои в работе учреждений и проблемы для миллионов граждан, прогнозирует The Telegraph.
По данным издания, принять участие в забастовках планируют железнодорожники, медсестры, сотрудники скорой помощи, морского и автомобильного транспорта, учителя, охранники, работники, проводящие операции с наличными деньгами, сотрудники почты и других сфер. Вызванный забастовками "хаос", предупреждает The Telegraph, будет ощущаться ежедневно.
Отмечается, в условиях быстро растущей инфляции, усугубляющей кризис стоимости жизни, профсоюзы требуют значительного повышения заработной платы для своих членов. Однако правительство Британии считает, что решение профсоюзов организовать забастовки вместо ведения переговоров "приведет к дестабилизации жизни миллионов людей".
https://1prime.ru/world/20221202/839029879.html
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