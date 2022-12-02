МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Арктический антициклон, который спровоцировал похолодание на территориях европейских стран, усилило конкуренцию за энергоносители между Европой и Азией. Это, в свою очередь, вызвало новый виток повышения цен на газ, пишет американское агентство Bloomberg. The Telegraph предсказал Британии забастовки и страдания миллионов людей

Как стало известно журналисту Жозефине Фокуль, резкое снижение температуры в декабре этого года может сильно перекроить расклад в "энергетической колоде", усилив борьбу между покупателями сырья. Особенно усилится спрос на СПГ, которым страны Евросоюза пытаются заместить топливо из России.

Страны Азии при этом свои потребности в энергоресурсах не сократят. Усиление борьбы приведет к новому подорожанию, точные цифры которого пока не прогнозируются.

"По данным национального бюро погоды, температура в Монголии упала до —47 градусов. Объединение холодных фронтов в Азии и Европе может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ. Спотовые цены на СПГ в Северо-Восточной Азии выросли в среду, поскольку в некоторых частях Китая погода стала необычно холодной", — пишет автор статьи.

По данным метеоролога компании Weather Co. Оливии Берч, европейцам стоит готовиться к холодной зиме. Это означает, что регион снизит зависимость от генерации энергии ветра и воды, которые являются возобновляемыми источниками.

Рост потребности в отоплении, считает метеоролог, стоит ждать на территории всей Великобритании, в странах северной Европы и в Скандинавии.

Накануне, 1 декабря, на торгах лондонской биржи ICE фьючерс на газ с поставкой в январе 2023 года превысил отметку в 1700 долларов за тысячу кубов.