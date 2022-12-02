Безработица в США в ноябре ожидаемо осталась на уровне октября
Безработица в США в ноябре ожидаемо осталась на уровне октября в 3,7 процента
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Безработица в США в ноябре сохранилась на уровне октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, следует из данных министерства труда страны.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ. А увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на уровне в 200 тысяч.
https://1prime.ru/world/20221202/839036882.html
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