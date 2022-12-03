ТОКИО, 3 дек — ПРАЙМ. Страны Евросоюза и в следующем году будут испытывать трудности в поставке электроэнергии, такое мнение в интервью японскому телеканалу NHK высказала комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон.

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Симсон сказала телеканалу, что тяжелый энергетический кризис в европейских странах продлится и в следующем году, так как поставки, несмотря на все усилия, ограничены. Она обвинила в этом Россию, заявив, что "Россия объявила Европе энергетическую войну".

"Мы увеличили поставки газа из Норвегии, с которой нас связывает газопровод, в дополнение к этому ведем дополнительные поставки СПГ с мирового рынка и газохранилища", — сказала Симсон.

Тем не менее, поставки ограничены и энергетический кризис продлится и в следующем году, приводит ее слова телеканал.

В то же время она оптимистично оценила возможности водорода для замены углеродов.

"Возможна перевозка на дальние расстояния и использование на заводах, а также это поможет отказаться от углеродов. Велики возможности зеленого водорода, получаемого от энергии ветряных станций и других видов возобновляемой энергии. К 2030 году цены на водород станут конкурентоспособными с ископаемыми ресурсами", — сказала Симсон.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.