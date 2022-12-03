МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Пользователи портала британского издания Daily Mail резко отреагировали на выраженное странами Евросоюза недовольство политикой Белого дома, которую перестали в регионе оценивать как дружественную. В Англии отметили рост числа учеников, которые не могут позволить себе обед

В том числе, читатели оставили кучу комментариев под статьей о том, как Европа раскритиковала "Акт о сокращении инфляции", подписанный президентом США Джо Байденом. Отмечается, что бумага вводит широкое субсидирование климатических проектов, что, по оценке большинства, создаст нечестные условия для конкуренции на мировых рынках. Это поставит под удар вливание и фондирование европейского производства и промышленного сектора.

Многие комментаторы в Британии сочли, что принцип "Америка превыше всего" встал во главу политики действующего президента Байдена. Раньше этого в ЕС не замечали.

Помимо этого, британцы напомнили о коррупционных скандалах, связанных с семьей американского лидера, в также об украинском кризисе.

"Наконец-то Европа просыпается — Байден не за европейцев или американцев, он за Байдена", — пишет читатель с ником Sambrit1.

"Конфликты — это деньги", — напоминает пользователь Mrs Marshal Dillon и добавляет, что сейчас "главный мошенник не собирается упускать шанс ради своей семьи и друзей". И это совсем не удивляет автора комментария.

"Честно говоря, я удивлен, что людям потребовалось так много времени, чтобы осознать тот факт, что Америка ввязывается в конфликты только ради прибыли и для продвижения своих собственных целей и ничего больше", — добавляет Spam fritters. The Telegraph предсказал Британии забастовки и страдания миллионов людей

В свою очередь юзер CygneNoir напоминает, что раньше "любой, кто говорил об этом, сразу объявлялся троллем Путина".

"Европейцы узнали, что Байден не прикрывает им спину, а еще и влезает в кошельки. Мы только что отпраздновали День благодарения в этом году, мистер Байден с семьей отправился праздновать в одно из самых дорогих мест в США. Между тем, полстраны не может позволить себе даже обед на День благодарения. И кто платит за то, чтобы семья Байдена наелась до отвала? Американские налогоплательщики", — выражает негодование girl in the usa.

"Если Европа до сих пор не знает, что Байден им не друг, то Европа заслуживает падения. Байден — не кто иной, как предатель, который только увеличил стоимость всего, вызвал много дефицитов, увеличил пропасть между американцами и при этом набил свои карманы", — резюмировал читатель OliveMesas.