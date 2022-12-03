Опрос: почти четверть немцев из-за инфляции не будут покупать подарки
Опрос: почти четверть немцев из-за инфляции не будут покупать рождественские подарки
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Из-за высокого уровня инфляции почти четверть немцев (23%) не будет в этом году покупать рождественские подарки, свидетельствует исследование, проведенное для газеты Bild институтом изучения общественного мнения Insa.
Сообщается, что менее половины респондентов заявили, что смогут приобрести подарки, используя свой текущий доход. Часть респондентов вынуждены использовать сбережения (22%), еще 3% намерены влезть в долги.
Согласно изданию, немецкая платформа сравнения цен Idealo проанализировала цены на более чем 120 популярных рождественских подарков и сравнила их с показателями прошлого года. Выяснилось, что в сравнении с 2021 годом подорожали 56% товаров.
Данных о количестве участников исследования, сроках его проведения и статистической погрешности не приводится.
https://1prime.ru/world/20221203/839044487.html
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