МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Из-за высокого уровня инфляции почти четверть немцев (23%) не будет в этом году покупать рождественские подарки, свидетельствует исследование, проведенное для газеты Bild институтом изучения общественного мнения Insa. МИД Венгрии: пора осознать, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

Сообщается, что менее половины респондентов заявили, что смогут приобрести подарки, используя свой текущий доход. Часть респондентов вынуждены использовать сбережения (22%), еще 3% намерены влезть в долги.

Согласно изданию, немецкая платформа сравнения цен Idealo проанализировала цены на более чем 120 популярных рождественских подарков и сравнила их с показателями прошлого года. Выяснилось, что в сравнении с 2021 годом подорожали 56% товаров.

Данных о количестве участников исследования, сроках его проведения и статистической погрешности не приводится.