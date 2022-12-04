МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Украина может потерять большой объем финансовой поддержки со стороны Белого дома в случае, если американское правительство вместо полноценного военного бюджета примет резолюцию о финансировании только на один год, отмечает в своей статье для издания Politico журналист Лара Селигман. Киев готовит провокацию по срыву транзита аммиака, сообщил источник

По ее данным, чиновники военного ведомства США просчитали последствия от возможного перевода финансирования Пентагона на временную схему. В частности, вооруженные силы впервые за всю историю окажутся в ситуации, когда действовать придется без длительного прогноза по бюджету. От этого могут в числе прочего пострадать и закупки для Украины новых бомбардировщиков B-21.

По данным автора статьи, в случае принятия этой резолюции, финансирование главного американского военного ведомства — Пентагона — будет урезано на 29 миллиардов долларов. Это на 3,7 процента меньше от того, что просил у конгрессменов президент США Джо Байден на следующий 2023 финансовый год.

Как отмечает журналистка, если Конгресс примет решение о временном финансировании, то это может остановить военную помощь для Украины уже к весне.

Помимо этого, из-за недостатка средств будет идти с задержкой модернизация промышленной базы для нескольких ключевых вооруженных систем, которые американцы намерены передать Украине.