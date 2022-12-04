Politico: США могут резко сократить помощь Киеву при принятии временного финансирования
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Украина может потерять большой объем финансовой поддержки со стороны Белого дома в случае, если американское правительство вместо полноценного военного бюджета примет резолюцию о финансировании только на один год, отмечает в своей статье для издания Politico журналист Лара Селигман.
По ее данным, чиновники военного ведомства США просчитали последствия от возможного перевода финансирования Пентагона на временную схему. В частности, вооруженные силы впервые за всю историю окажутся в ситуации, когда действовать придется без длительного прогноза по бюджету. От этого могут в числе прочего пострадать и закупки для Украины новых бомбардировщиков B-21.
По данным автора статьи, в случае принятия этой резолюции, финансирование главного американского военного ведомства — Пентагона — будет урезано на 29 миллиардов долларов. Это на 3,7 процента меньше от того, что просил у конгрессменов президент США Джо Байден на следующий 2023 финансовый год.
Как отмечает журналистка, если Конгресс примет решение о временном финансировании, то это может остановить военную помощь для Украины уже к весне.
Помимо этого, из-за недостатка средств будет идти с задержкой модернизация промышленной базы для нескольких ключевых вооруженных систем, которые американцы намерены передать Украине.
https://1prime.ru/world/20221204/839046585.html