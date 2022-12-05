В Индии стартовала встреча шерп "Большой двадцатки"
Шерпы "Большой двадцатки" обсудят повестку на 2023 год на встрече в Индии
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Шерпы стран-членов "Большой двадцатки" начали встречу по вопросу формирования повестки для группы на следующий год, следует из публикации на интернет-портале G20.
Шерпа — доверенное лицо государства-участника, ответственное за подготовку саммита, повестки дня и соглашений.
Отмечается, что встречи будут проходить до 7 декабря.
В понедельник представители лидеров G20 намерены обсудить технологические преобразования в цифровой экономике, здравоохранении и образовании, а также зеленое развитие и инициативу индийской стороны "Образ жизни для окружающей среды".