МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Шерпы стран-членов "Большой двадцатки" начали встречу по вопросу формирования повестки для группы на следующий год, следует из публикации на интернет-портале G20. В ЕС уверяют, что некоторые страны G20 поддержат потолок цен на нефть

Шерпа — доверенное лицо государства-участника, ответственное за подготовку саммита, повестки дня и соглашений.

Отмечается, что встречи будут проходить до 7 декабря.

В понедельник представители лидеров G20 намерены обсудить технологические преобразования в цифровой экономике, здравоохранении и образовании, а также зеленое развитие и инициативу индийской стороны "Образ жизни для окружающей среды".

Шерпы посвятят вторник рассмотрению вопросов энергетической безопасности, туристического сектора и женского лидерства.