МИНСК, 5 дек — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована развивать экспортные поставки своей продукции через ОАЭ в страны Ближнего Востока и Африки, заявил премьер республики Роман Головченко в понедельник. Минсельхозпрод Белоруссии заявил о лидерстве страны в производстве молока

"Беларусь не только стремится использовать возможности емкого рынка ОАЭ для экспорта товаров и услуг, но и использует транспортно-логистические преимущества поставок своей продукции из ОАЭ в страны Ближнего Востока и Африки. Рассчитываем на встречные инициативы эмиратского бизнеса", — заявил Головченко на праздновании Национального дня ОАЭ в Минске. Видео выступления премьера опубликовала пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Минске, в частности, реализуется масштабный строительный инвестпроект с участием эмиратского капитала "Северный берег". Головченко заверил, что власти Белоруссии продолжат оказывать поддержку этому проекту, и выразил надежду на новые совместные проекты в других сферах, в том числе в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризме и медицине.

"Взаимодополняемость экономик наших стран является благоприятным фактором для торгово-экономического сотрудничества. С удовлетворением отмечаю существенный рост объемов внешней торговли в этом году. Необходимо сохранить достигнутую динамику и обеспечить дальнейшее увеличение товарооборота", — сказал белорусский премьер. Головченко отметил стабильно растущий обоюдный интерес бизнеса двух стран.

"Мы не должны останавливаться на достигнутом и должны всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество, приумножать его результаты", — подчеркнул глава белорусского правительства.