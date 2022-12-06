МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Евразия является локомотивом мирового экономического развития, так как в регионе устанавливаются многосторонние связи. Так считает президент России Владимир Путин. Путин продлил ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев

Глава государства выступил во вторник на открытии восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Путин отметил актуальность темы мероприятия — "Трансформация мирового порядка: евразийское измерение", назвав регион "локомотивом" экономического развития мира.

"Именно здесь набирают обороты интеграционные процессы, формируются эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, играющие ключевую роль в становлении многополярной системы мироустройства на принципах подлинного равноправия, взаимного уважения и учёта законных интересов друг друга", — пояснил президент.