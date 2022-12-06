Путин назвал Евразию локомотивом мирового экономического развития
Путин заявил, что Евразия является локомотивом глобального экономического развития
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Евразия является локомотивом мирового экономического развития, так как в регионе устанавливаются многосторонние связи. Так считает президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил во вторник на открытии восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Путин отметил актуальность темы мероприятия — "Трансформация мирового порядка: евразийское измерение", назвав регион "локомотивом" экономического развития мира.
"Именно здесь набирают обороты интеграционные процессы, формируются эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, играющие ключевую роль в становлении многополярной системы мироустройства на принципах подлинного равноправия, взаимного уважения и учёта законных интересов друг друга", — пояснил президент.
https://1prime.ru/world/20221206/839066280.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.