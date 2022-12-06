Эксперт Безбородов: пробка из танкеров возле Турции возникла из-за ночной стоянки судов
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Суда всегда стоят у берегов Турции на вход и выход в проливы Босфор и Дарданеллы, российские танкеры вряд ли кто-то будет запрещать, они просто ожидают своей очереди после ночной стоянки, сообщил РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
Согласно данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, шесть российских нефтяных танкеров находятся сейчас в пробке возле Босфора.
"На вход/выход у Босфора и Дарданелл всегда стоит какое-то количество судов. Те, что скопились вчера к вечеру – это, естественно, те крупные танкеры, которые не могут ходить ночью", — рассказал он, пояснив, что в Босфор нельзя заходить в вечернее время суток танкерам большого водоизмещения.
Он также отметил, что о проблемах перевозчики пока не сообщали.
"Большая часть танкеров, которые сейчас стоят в очередях — это танкеры, направляющиеся в порты Турции по своим нуждам, по турецким закупкам, вряд ли их кто-то будет запрещать", — пояснил эксперт.
Безбородов также напомнил, что необходимо критически рассматривать сообщения западной прессы (о проблемах российских нефтетанкеров накануне заявила Financial Times, связав простои в пробках с ограничением с 5 декабря цен на российскую нефть, а также требованием Анкары к российским нефтяным танкерам предоставлять данные о страховании). "Западные издания в порядке очереди муссируют подобного рода сообщения, а мы торопимся принять их за правду, не разобравшись в реальной ситуации", — резюмировал он.
Согласно онлайн-картам, в настоящий момент шесть российских танкеров маневрируют на небольшой скорости на рейде перед входом в створ Босфора со стороны Черного моря. "Это, собственно, и показывает, что они ждут очереди, а не решения сложных ситуаций", — резюмировал эксперт.
https://1prime.ru/world/20221206/839067079.html