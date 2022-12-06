МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Суда всегда стоят у берегов Турции на вход и выход в проливы Босфор и Дарданеллы, российские танкеры вряд ли кто-то будет запрещать, они просто ожидают своей очереди после ночной стоянки, сообщил РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Российские танкеры застряли в пробке возле Босфора

Согласно данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, шесть российских нефтяных танкеров находятся сейчас в пробке возле Босфора.

"На вход/выход у Босфора и Дарданелл всегда стоит какое-то количество судов. Те, что скопились вчера к вечеру – это, естественно, те крупные танкеры, которые не могут ходить ночью", — рассказал он, пояснив, что в Босфор нельзя заходить в вечернее время суток танкерам большого водоизмещения.

Он также отметил, что о проблемах перевозчики пока не сообщали. "Потолок" цен на нефть усугубит энергокризис, считает китайский эксперт

"Большая часть танкеров, которые сейчас стоят в очередях — это танкеры, направляющиеся в порты Турции по своим нуждам, по турецким закупкам, вряд ли их кто-то будет запрещать", — пояснил эксперт.

Безбородов также напомнил, что необходимо критически рассматривать сообщения западной прессы (о проблемах российских нефтетанкеров накануне заявила Financial Times, связав простои в пробках с ограничением с 5 декабря цен на российскую нефть, а также требованием Анкары к российским нефтяным танкерам предоставлять данные о страховании). "Западные издания в порядке очереди муссируют подобного рода сообщения, а мы торопимся принять их за правду, не разобравшись в реальной ситуации", — резюмировал он.

Согласно онлайн-картам, в настоящий момент шесть российских танкеров маневрируют на небольшой скорости на рейде перед входом в створ Босфора со стороны Черного моря. "Это, собственно, и показывает, что они ждут очереди, а не решения сложных ситуаций", — резюмировал эксперт.