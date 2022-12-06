МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия ставит перед собой задачу удвоить поставки мяса на внешние рынки на горизонте пяти-семи лет, а к 2030 году войти в пятерку ведущих мировых экспортеров свинины, сообщил на конференции "Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам – путь к устойчивости и развитию" замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Россия готова нарастить экспорт подсолнечного масла в Узбекистан

"Мы очень серьезно начали говорить об увеличении нашего экспортного потенциала, о том, что объемы наших внешних поставок мяса на внешние рынки должны как минимум удвоиться в горизонте пяти-семи лет. А вообще к 2030 году мы достаточно амбициозно ставим перед собой цель войти в пятерку крупнейших экспортеров по мясу свинины", — сказал Разин.

По его словам, с одной стороны, это достаточно амбициозная, но с другой — вполне осязаемая цель, так как Россия научилась справляться с большими вызовами. Отрасль сейчас демонстрирует рост, и по итогам года позитивная динамика будет продолжена, добавил он. При этом важным вопросом в достижении такой цели является биобезопасность: заболеваемость африканской чумой свиней (АЧС) из сезонного фактора перешла в проблему, с которой приходится сталкиваться в течение всего года.

"Набирает объемы производство, очень серьезные амбиции по выходу на внешние рынки, но это возможно, если только мы наладим биобезопасность на каждом предприятии, чтобы минимизировать риски, с которыми сталкиваемся сейчас", — подчеркнул Разин, заметив, что проблема эпизоотического благополучия является гарантом продовольственной безопасности как в отдельной стране, так и в мире в целом. Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 7 декабря

Согласно оценкам Национального союза свиноводов, по итогам девяти месяцев РФ увеличила производство свинины на 6,2%, до 4,159 миллиона тонн. Свинина является главным драйвером роста производства мяса в стане — как по объему, так и по темпу прироста.

В свою очередь, суммарный экспорт из России продукции свиноводства по итогам января-сентября в годовом выражении снизился на 15%, до 128,7 тысячи тонн. В частности, экспорт в Белоруссию за девять месяцев вырос в 2,5 раза, превысив 55 тысяч тонн и став главным направлением поставок с долей 43% от общего объема. Доля же в общем экспорте стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам и Гонконг) снизилась до 30% с 50% в 2021 году, а стран ЕАЭС, наоборот, выросла до 50% с 20%.