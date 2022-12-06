МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдолг Украины с февраля по ноябрь 2022 года увеличился на 45%, а в целом объем государственного и гарантированного государством долга Украины приближается к 80% ВВП, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Названы области Украины с самыми жесткими ограничениями электричества

"Государственный прямой долг по состоянию на 1 ноября 2022 года составил 93,5 миллиарда долларов", — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточняется, в гривневом эквиваленте долг увеличился за этот период на 45%: внутренний – на 23%, внешний – на 63%. В целом объем государственного и гарантированного государством долга Украины приближается к 80% ВВП, добавил депутат.

В августе глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщал, что за первое полугодие 2022 года прямой и гарантированный государственный долг страны увеличился до 105,39 миллиарда долларов, а долговая нагрузка возросла до 68% ВВП и, по прогнозам МВФ, к концу года может вырасти до 86% ВВП.

Министр финансов Украины Сергей Марченко весной говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.