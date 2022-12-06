ОМСК, 6 дек — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ предложила Минпромторгу расширить перечень товаров для параллельного импорта с учетом потребностей бизнеса, сообщил на встрече с предпринимателями в Омске глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Франция в августе нарастила импорт товаров из России впервые с конца зимы

Как заявил на встрече с предпринимателями президент "Опоры России" Александр Калинин, в РФ необходимо совершенствовать механизм параллельного импорта. В частности, по его словам, перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию без согласия правообладателей, не содержит ряда позиций, необходимых для успешного ведения хозяйственной деятельности в металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.

Краснов пояснил, что Генпрокуратуре в курсе этих проблем.

"О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счет упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учетом потребностей предпринимательского сообщества", — сказал Краснов во вторник.

В то же время, по словам Краснова, важно сохранить безопасность импортируемой продукции, возможность отслеживать ее перемещение.

Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, — прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.