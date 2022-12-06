МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Нехватка воды и редкие дожди представляют для ситуации с продовольствием в Африке более серьезную угрозу, чем украинский конфликт и нарушение логистических цепочек, сообщил Bloomberg глава компании Omnia Holdings Силан Гобальсами. МИД Турции сообщил о работе над выходом российской продукции на рынки

"Влияние климатических изменений на потребителей, на экологию и бизнес будет огромным в ближайшие десятилетия", — сказал он.

По словам Гобальсами, инфраструктура для прокачки воды в ЮАР устаревает, из-за чего возникают трудности с поставками. Кроме того, существуют проблемы со сбором воды из осадков, отметил бизнесмен и призвал сосредоточить внимание на этом вопросе.

Ранее представители африканских государств указывали на проблемы с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции. Минсельхоз: Россия не выгонит иностранных зернотрейдеров со своего рынка

Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.

Южно-африканская Omnia Holdings является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных удобрений на африканском континенте.