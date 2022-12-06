МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в октябре вырос на 4 миллиарда долларов, или на 5,4%, по сравнению с пересмотренным показателем сентября, до 78,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. США не будут покупать российскую нефть для стратегического резерва

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 80 миллиардов долларов с первоначального значения сентября в 73,3 миллиарда. Показатель за сентябрь был пересмотрен до 74,1 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в октябре уменьшился по сравнению с сентябрем на 0,7%, или на 1,9 миллиарда долларов — до 256,6 миллиарда. Импорт увеличился на 0,6%, или на 2,2 миллиарда долларов — до 334,8 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в октябре вырос по отношению к сентябрю на 6,1 миллиарда долларов — до 99,6 миллиарда, а профицит по статье услуг увеличился на 2,1 миллиарда долларов, до 21,4 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).