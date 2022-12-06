МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Проект очередного пакета антироссийских санкций ЕС предполагает введение контроля над поставками продукции двойного назначения, сообщила газета Financial Times. Орбан призвал к пересмотру санкций против России

По данным издания, речь идет о поставках на сумму более 2,3 миллиарда евро.

Кроме того, предлагается запретить вещание четырех российских каналов и запретить сделки с некоторыми российскими компаниями в сфере маркетинга и исследования рынка.

Западные страны ввели масштабные санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. В начале октября Европейских Союз принял восьмой пакет антироссийских санкций и сейчас ведет работу над девятым.