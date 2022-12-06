ЖЕНЕВА, 6 дек — ПРАЙМ. Члены ВТО за год ввели все больше и больше торговых ограничений в отношении продуктов питания, кормов и удобрений, говорится в докладе организации. ВТО ждет снижения цен на сельхозпродукцию после продления "зерновой сделки"

"Согласно последнему отчету ВТО о мониторинге торговли, представленному 6 декабря на заседании Органа по обзору торговой политики, члены ВТО вводят ограничения ускоренными темпами, особенно в отношении продуктов питания, кормов и удобрений. Количество действующих ограничений на импорт также продолжает расти", — сказано в докладе, который опубликован на сайте организации.

По данным организации, из 78 экспортных ограничительных мер в отношении продуктов питания, кормов и удобрений, введенных в конце февраля, 57 все еще действуют, охватывая примерно 56,6 миллиарда долларов торговли.

"Как я сказала лидерам G20 на их саммите в Индонезии несколько недель назад, отмена этих экспортных ограничений имеет основополагающее значение для снижения скачков цен и волатильности и обеспечения поставок товаров туда, где они срочно необходимы", — приводятся в докладе слова гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

В докладе уточняется, что в течение периода рассмотрения, с середины октября 2021 года по середину октября 2022 года, члены ВТО ввели больше мер по содействию торговле (376), чем мер, ограничивающих торговлю (214) в отношении товаров, не связанных с пандемией, при этом среднее количество мер по содействию торговле в месяц было самым высоким с 2012 года.

"Согласно информации, полученной секретариатом ВТО, по состоянию на середину октября 2022 года 79,2% торговых ограничений, связанных с COVID-19, были отменены, в результате чего осталось 27 экспортных ограничений и 14 ограничений на импорт. Хотя количество все еще действующих торговых ограничений, связанных с пандемией, сократилось, их торговый охват остается высоким и составляет 134,6 миллиарда долларов США", — говорится в документе.

Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.