ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Около 60% беднейших стран стоят перед угрозой серьезного долгового кризиса, обслуживание долгов достигло рекордного с 2000 года показателя, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Всемирного банка. В ЕС ожидают, что энергетический кризис продлится и в следующем году

На конец 2021 года, по данным организации, внешний долг стран Международной ассоциации развития превысил 1 триллион долларов, более чем в три раза больше, чем десятилетие назад. Совокупный объем долговых обязательств развивающихся стран в этот же период удвоился, превысив 9 триллионов долларов.

"Растущие процентные ставки и замедление всемирного экономического роста несут риск того, что большое число стран окажется в долговом кризисе, около 60% беднейших стран уже находятся перед риском долгового кризиса или уже испытывают его", — говорится в докладе организации.

"Беднейшие страны, которые могут осуществлять заимствования по программе Международной ассоциации развития (МАР), тратят около десятой части своих экспортных доходов на обслуживание долгосрочного государственного внешнего долга, что является самой высокой долей с 2000 года", — отмечают в организации.

По ее данным, в конце 2021 года этот показатель достиг в совокупности 46,2 миллиардов долларов, что составляет 10,3% их экспортных доходов и порядка 1,8% их валового национального дохода. Для сравнения в 2010 году эти показатели достигали 3,1% и 0,7% соответственно.

По прогнозам Всемирного банка, в 2022 году платежи по обслуживанию долговых обязательств беднейших развивающихся стран увеличатся на 35% и превысят 62 миллиарда долларов. "Это станет крупнейшим увеличением в годовом исчислении за последние два десятилетия", — предупреждает Всемирный банк.

"Долговой кризис, с которым сталкиваются развивающиеся страны, усилился, для сокращения долга необходим комплексный подход, увеличение прозрачности и содействие более быстрой реструктуризации, чтобы страны могли сосредоточить усилия на поддержке (экономического) роста и снижении бедности", — заявил в связи с публикацией данных глава Всемирного банка Дэвид Малпас.