МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Польша намерена приобрести у США 116 основных боевых танков M1A1 Abrams, десятки единиц военной техники, а также сотни тысяч единиц амуниции и военного снаряжения на общую сумму 3,75 миллиарда долларов, следует из опубликованного сообщения Пентагона. Новак назвал планы Польши закупить российскую нефть "театром абсурда"

"Правительство Польши запросило покупку 116 основных боевых танков M1A1 Abrams; 12 боевых ремонтных машин M88A2 HERCULES; 8 совместных штурмовых мостов M1110; 6 командно-штабных машин M577A3", — говорится в сообщении.

Также в списке заказа 26 высокоподвижных многоцелевых колесных транспортных средств M1152A1 и столько же легких тактических транспортных средств M1279A1. Кроме того, Варшава намерена приобрести 116 пулеметов М2, 232 пулеметов M240, 6 газотурбинных двигателей AGT1500 и более 300 тысяч единиц амуниции и военного снаряжения.

"Возможная продажа поможет внешнеполитическим целям и задачам национальной безопасности Соединенных Штатов по улучшению безопасности союзника НАТО, являющегося силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — отметили в Пентагоне. Там добавили, что поставки вооружений Польше позволят повысить ее возможности ответа на "текущие и будущие угрозы".

Как сообщили в американском военном ведомстве, государственный департамент США одобрил возможную продажу "оценочной стоимостью 3,75 миллиарда долларов".