Пентагон: Польша хочет купить у США 116 танков, десятки единиц техники и амуницию на $3,75 миллиарда
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Польша намерена приобрести у США 116 основных боевых танков M1A1 Abrams, десятки единиц военной техники, а также сотни тысяч единиц амуниции и военного снаряжения на общую сумму 3,75 миллиарда долларов, следует из опубликованного сообщения Пентагона.
"Правительство Польши запросило покупку 116 основных боевых танков M1A1 Abrams; 12 боевых ремонтных машин M88A2 HERCULES; 8 совместных штурмовых мостов M1110; 6 командно-штабных машин M577A3", — говорится в сообщении.
Также в списке заказа 26 высокоподвижных многоцелевых колесных транспортных средств M1152A1 и столько же легких тактических транспортных средств M1279A1. Кроме того, Варшава намерена приобрести 116 пулеметов М2, 232 пулеметов M240, 6 газотурбинных двигателей AGT1500 и более 300 тысяч единиц амуниции и военного снаряжения.
"Возможная продажа поможет внешнеполитическим целям и задачам национальной безопасности Соединенных Штатов по улучшению безопасности союзника НАТО, являющегося силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — отметили в Пентагоне. Там добавили, что поставки вооружений Польше позволят повысить ее возможности ответа на "текущие и будущие угрозы".
Как сообщили в американском военном ведомстве, государственный департамент США одобрил возможную продажу "оценочной стоимостью 3,75 миллиарда долларов".
https://1prime.ru/world/20221207/839076554.html