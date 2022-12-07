Евросоюз выделит 10 триллионов евро на создание собственной армии
Saxo Bank: Евросоюз в 2023 году решит создать собственную армию, на что выделит 10 триллионов евро
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В 2023 году европейские государства единогласно примут решение о создании вооруженных сил Евросоюза, предсказали в "Шокирующих прогнозах" аналитики датского Saxo Bank.
Решение о создании собственной европейской армии, как отмечается в материале, будет принято на фоне спецоперации России на Украине и повышения популярности правых республиканцев в Соединенных Штатах.
В частности, авторы заявляют в статье: "Европе необходимо привести в порядок оборонительную позицию ЕС, поскольку она не может полагаться на все более непостоянный политический цикл США и сталкивается с риском того, что США полностью откажутся от своих старых обязательств перед Европой, возможно, после украинско-российского перемирия".
В Saxo Bank полагают, что Евросоюз примет решение о создании собственных вооруженных сил до 2028 года, на что будет выделено порядка 10 триллионов евро.
https://1prime.ru/world/20221207/839076814.html
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