МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В 2023 году европейские государства единогласно примут решение о создании вооруженных сил Евросоюза, предсказали в "Шокирующих прогнозах" аналитики датского Saxo Bank. СМИ узнали детали девятого пакета антироссийских санкций Евросоюза

Решение о создании собственной европейской армии, как отмечается в материале, будет принято на фоне спецоперации России на Украине и повышения популярности правых республиканцев в Соединенных Штатах.

В частности, авторы заявляют в статье: "Европе необходимо привести в порядок оборонительную позицию ЕС, поскольку она не может полагаться на все более непостоянный политический цикл США и сталкивается с риском того, что США полностью откажутся от своих старых обязательств перед Европой, возможно, после украинско-российского перемирия".

В Saxo Bank полагают, что Евросоюз примет решение о создании собственных вооруженных сил до 2028 года, на что будет выделено порядка 10 триллионов евро.