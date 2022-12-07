В США рассказали, как разногласия с Евросоюзом вылились в скандал
Foreign Policy: разногласия между США и Евросоюзом по экономическим вопросам вылились в скандал
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Разногласия по вопросам экономической политики между США и странами Евросоюза вылились в скандал, утверждает обозреватель журнала Foreign Policy Эдвард Олден.
По его словам, после нескольких месяцев "тихого ворчания" разногласия между странами вылились в скандал.
"Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по внутреннему рынку, объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС — США по торговле и технологиям, ключевого координационного органа трансатлантической экономической политики, которые пройдут на этой неделе в Мэриленде", — отметил Олден, подчеркнув, что комиссар Евросоюза назвал приоритетом "сохранение конкурентоспособности промышленной базы Европы".
Разногласия между США и Евросоюзом, пишет Олден, обострились на фоне конфликта на Украине. При этом он указывает, что отметил, что цены на газ в большинстве европейских государств в 10 раз превышают цены в США, что ставит промышленность Европы в "крайне невыгодное конкурентное положение".
"Каждая из новых мер Вашингтона склоняет чашу весов в пользу компаний, инвестирующих в Соединенные Штаты, а не в Европу", — заключил обозреватель.
https://1prime.ru/world/20221207/839077184.html
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