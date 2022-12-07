МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Разногласия по вопросам экономической политики между США и странами Евросоюза вылились в скандал, утверждает обозреватель журнала Foreign Policy Эдвард Олден. Власти США сочли экспортные ограничения против России эффективными

По его словам, после нескольких месяцев "тихого ворчания" разногласия между странами вылились в скандал.

"Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по внутреннему рынку, объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС — США по торговле и технологиям, ключевого координационного органа трансатлантической экономической политики, которые пройдут на этой неделе в Мэриленде", — отметил Олден, подчеркнув, что комиссар Евросоюза назвал приоритетом "сохранение конкурентоспособности промышленной базы Европы".

Разногласия между США и Евросоюзом, пишет Олден, обострились на фоне конфликта на Украине. При этом он указывает, что отметил, что цены на газ в большинстве европейских государств в 10 раз превышают цены в США, что ставит промышленность Европы в "крайне невыгодное конкурентное положение".

"Каждая из новых мер Вашингтона склоняет чашу весов в пользу компаний, инвестирующих в Соединенные Штаты, а не в Европу", — заключил обозреватель.