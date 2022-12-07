МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Долговой путь отношений с Украиной доведет Евросоюз до долговой ямы, написал на своей странице в Twitter премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. МИД Венгрии: пора осознать, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

Вместе с тем он отметил, Венгрия не накладывала вето на очередной транш Евросоюза Украине в размере 18 миллиардов евро и добавил, что если продолжится политика долгового общества, то повернуть назад будет невозможно. При этом он выразил уверенность, что будущее Евросоюза должно строиться на сильных государствах и без огромных долгов.