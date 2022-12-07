МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Профильные палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год, который составит 847,3 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении и тексте документа. В Турции раскрыли, как США зарабатывают миллиарды на контрабанде нефти

"Мы рады объявить о том, что мы достигли двухпартийного, двухпалатного соглашения по закону об ассигновании на национальную оборону на этот год", — говорится в заявлении.

"Соглашение выделяет 847,3 миллиарда долларов в фискальном 2023 году", — указано в документе.

При этом согласованный проект оборонного бюджета США включает выделение дополнительных $800 млн для Украины в 2023 г.

Также в документе отмечается, что согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

"В целях снижения подверженности военных объектов США сбоям, связанным с зависимостью от российских энергоносителей, министерству обороны надлежит ввести и реализовать инициативы по снижению зависимости от российского топлива на всех оперативных базах в зоне ответственности Европейского командования ВС США", — следует из документа.

Наряду с этим, одобренный проект бюджета продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией еще на пять лет.