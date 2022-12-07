МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Экспорт и импорт Китая за 11 месяцев 2022 года показали рост на 9,1% и 2% соответственно, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавируса и локдауны в стране, а также сложную международную обстановку, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР. МИД Китая ответил на вопрос о присоединении к "потолку" цен на нефть

Экспорт Китая за отчетный период вырос в годовом выражении на 9,1% и составил 3,2917 триллиона долларов, а импорт — на 2%, до 2,4896 триллиона.

Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте вырос за 11 месяцев 2022 года на 5,9% и достиг 5,781 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР составило 802,04 миллиарда долларов.

Вместе с тем ведомство сообщает о замедлении темпов роста внешней торговли в прошлом месяце. Так, в ноябре объем внешней торговли Китая достиг 522,34 миллиарда долларов, что на 9,5% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Экспорт Китая в ноябре составил 296,09 миллиарда долларов, что на 8,7% ниже показателя ноября 2021, импорт в прошлом месяце также показал падение, составив 226,25 миллиарда долларов, что на 10,6% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Лидерами по товарообороту с Китаем за январь-ноябрь остались АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая с ЕС составил 779,796 миллиарда долларов, с АСЕАН – 886,555 миллиарда долларов, с США – 697,694 миллиарда долларов. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 448,391 миллиарда долларов, со странами Африки – 259,125 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт — на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.