МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В Туркмении приняли государственный бюджет на 2023 год по доходам и расходам в объеме около 95,118 миллиарда манатов (более 27 миллиардов долларов), сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Азербайджан и Туркмения намерены вместе осваивать месторождение на Каспии

Соответствующий закон "О государственном бюджете Туркменистана на 2023 год", подписанный президентом Сердаром Бердымухамедовым, опубликован в газете.

Документ утверждает госбюджет Туркменистана на 2023 год "по доходам и расходам в сумме 95117,7 миллиона манатов".

Таким образом, госбюджет будущего года превышает нынешний на сумму около 9,5 миллиарда манатов, или 2,714 миллиарда долларов.

Закон устанавливает, что защищенными статьями расходов госбюджета являются заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии. В случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных заимствований и образовавшиеся остатки бюджетных средств в соответствии с законодательством Туркменистана. Дополнительные доходы, поступающие в бюджет страны в 2023 году из других источников, а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по государственным заимствованиям и банковским кредитам.

Министерству финансов и экономики Туркменистана поручено вносить необходимые уточнения в показатели госбюджета страны на 2023 год, вытекающие из законов государства, указов, постановлений и распоряжений президента, а также в необходимых случаях направлять средства, сэкономленные по всем статьям расходов в процессе исполнения централизованного и местных бюджетов, на другие статьи расходов.