МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Аналитики датского Saxo Bank представили прогноз из десяти "шокирующих предсказаний" на 2023 год.

По мнению директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена, "нынешний прогноз оспаривает любые предположения о возврате к допандемической безынфляционной динамике. Это невозможно, поскольку мы вошли в стадию военной экономики, когда каждая крупная держава мира пытается укрепить Помимо этого, свою национальную безопасность по всем фронтам, будь то военная сфера, цепи поставок, энергетическая безопасность и даже финансовая безопасность". Евросоюз выделит десять триллионов евро на создание собственной армии

В своем предыдущем прогнозе банк предупреждал о том, что в 2022 году произойдет новый виток холодной войны.

Аналитики пришли к выводу, что боевые действия и обострение конфликта на Украине "вернули масштаб военной экономики" — причем в масштабах, которых не было после 1945 года.

Первое "шокирующее" предсказание — это создание Европой единых вооруженных сил не только для укрепления своих оборонительных возможностей, но и в стремлении меньше опираться на США.

"В 2023 году станет очевиднее, что Европа нуждается в том, чтобы привести в порядок свои оборонительные возможности и меньше опираться на все более непостоянные политические циклы в США, которые повышают риск того, что США могут отказаться от своих прежних обязательств. Все члены ЕС договорятся начать создание общеевропейских вооруженных сил к 2028 году, которые будут полностью и самостоятельно отвечать за безопасность на суше, воде, в воздухе и космическом пространстве". По мнению аналитиков Saxo Bank, ЕС выделит €10 трлн на ближайшие 20 лет. "Страшный сценарий". Европа на волоске от полного отключения электроэнергии

Второе предсказание заключается в том, что Британия в 2023 году может отказаться от "Брексита", причем этот вопрос будет решен при помощи проведения референдума. Аналитики предсказали, что к власти в Британии во второй половине 2023 года может прийти Лейбористская партия, которая и станет инициатором референдума.

Аналитик банка Джессика Амир отметила, что "под давлением рецессии, инфляции и вызванного ими общественного протеста в стране могут пройти внеочередные выборы. Многие отмечают, что подавляющее большинство более молодого поколения британцев — около 80% в возрасте 18-24 года — выступали за сохранение страны в составе ЕС. Тогда как две трети жителей старше 65 лет голосовали за выход из ЕС".

Согласно прогнозам, политическое потрясение может ждать и Францию. На фоне роста влияния левых сил, с одной стороны, и правых сил во главе с Марин Ле Пен, с другой, президент Макрон "неожиданно объявит о своей отставке".

Не исключается, однако, что Макрон может уйти из большой политики лишь на время, вернувшись на первый план подобно тому, как это сделал Шарль де Голль в 1958 году.

Помимо этого, аналитики Saxo Bank полагают, что вызовы "военной экономики" будут ощущаться не только в политике, но и в экономике. На фоне растущих цен на энергоносители ведущие технологические компании США и "миллиардеры-технофилы" создадут многомиллиардный проект, направленный на изучение новых возможностей в энергетике.

"По своему влиянию на энергетику этот проект будет сравним с "Манхэттенским проектом" по изучению атомной энергии и созданию ядерной бомбы, а инвестиции в новый проект составят около одно триллиона долларов", — сообщается в материале.

Датский банк полагает, что инфляционное давление и геополитическая нестабильность будут продолжать оказывать влияние не только на мировую экономику, но и на финансовый рынок. На этом фоне государства будут занимать более консервативную политику, снижая инвестиции в более сложные финансовые инструменты, и вкладывать средства в такие традиционные активы, как золото. Повышенный спрос на этот металл в 2023 году приведет, по мнению Saxo Bank, к тому, что цена на него вырастет c нынешних $1,8 тысяч за унцию до $3 тысяч. Орбан предсказал Евросоюзу долговую яму

Еще один прогноз Saxo Bank на 2023 год заключается в том, что по крайней мере в одной стране будет принято решение отказаться от производства мяса.

"Глядя на энергетический шок 2022 года, многие считают, что страны откажутся от своих обязательств по борьбе с изменением климата,- отмечает аналитик Saxo Bank Чару Чанана.- Однако с этим нельзя согласиться в полной мере, особенно применительно к Европе. Борьба с изменением климата относится не только к энергетике, но и к работе продовольственной отрасли. Некоторые аналитики полагают, что для выполнения целей нулевых углеродных выбросов к 2050 году потребление мяса должно быть сокращено до 24 килограммов в среднем на человека в год — сейчас же, по подсчетам ОЭСР, оно составляет около 70 килограммов в год".

Аналитики Saxo Bank делают вывод, что в следующем году по меньшей мере в одной стране мира примут решение выйти на передовые позиции в борьбе с изменением климата и введут повышенные налоги на производство мяса начиная с 2025 года, а к 2030 году полностью откажутся от отечественного производства мяса, развивая технологии и выпуск растительных аналогов, что является более гуманным и дает меньше парниковых выбросов.