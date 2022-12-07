МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Государственная комиссия здравоохранения Китая объявила в среду, что люди с асимптотическим заражением COVID-19 или со слабыми симптомами заболевания могут проходить карантин дома. Это заявление стало сильным сигналом о подготовке Китая к жизни с этой болезнью. В Китае предсказали Западу неприятности из-за введения потолка цен на нефть

В заявлении комиссии сказано, что в большинстве случаев болезнь проходит без симптомов или с со слабо выраженными симптомами и не требует специального лечения.

Люди с асимптотическим заражением могут быть изолированы дома и находится под усиленным наблюдением за состоянием здоровья, а в случае ухудшения состояния они будут своевременно переведены в специализированные больницы", — сказано в заявлении.

В течение почти трех лет в Китае относились к COVID-19 как к опасному заболеванию наряду с чумой и холерой, но с прошлой недели высокопоставленные чиновники начали признавать, что способность коронавируса вызывать заболевание ослабла, а китайские эксперты полагают, что смертность от него не выше, чем от сезонного гриппа.