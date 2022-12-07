МИНСК, 7 дек — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за ноябрь 2022 года выросли на 2,7% и на 1 декабря составили почти 7,8 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк). Белоруссия планирует погасить внешний долг тремя валютами

Согласно информации на сайте Нацбанка, на 1 декабря международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 7 миллиардов 797,7 миллиона долларов по сравнению с 7 миллиардами 589,8 миллиона долларов на 1 ноября.

С начала текущего года ЗВР Белоруссии сократились на 7,45%. При этом за прошлый год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Согласно основным направлениям белорусской денежно-кредитной политики на текущий год, объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7 миллиардов долларов. Глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур в конце октября заявил, что ЗВР страны до конца года не опустятся ниже запланированной цифры, а их структура ориентируется на рост расчетов в российских рублях и юанях.

Основные направления денежно-кредитной политики республики на будущий год предполагают, что ЗВР Белоруссии на конец 2023 года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.