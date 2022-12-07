МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Губительная политика Вашингтона в Европе пошатнула континент, пишет научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований в Китае Джон Росс в статье для издания Global Times. Saxo Bank дал "шокирующий" прогноз на 2023 год

"Полный хаос в Европе, который мы наблюдаем сейчас, без всякого сомнения, стал худшим со времен Второй мировой войны. Инфляция достигла рекордных показателей за более чем 30 лет, а на континенте разгорелся крупнейший с 1945 года конфликт", — отмечается в материале.

Росс подчеркнул, что в этом виноваты США — они сделали все, чтобы спровоцировать этот "хаос" в регионе.

"США специально пообещали Украине вступление в НАТО, отлично осознавая, что это напрямую угрожает российской безопасности. Они хотели ослабить не только Россию, но и Германию, заставив Берлин покупать дорогой американский газ вместо дешевого российского. Кроме того, Вашингтон стремился разорвать хорошие отношения Москвы и Пекина", — сказал эксперт.

Он также отметил, что Россия не дала Западу возможности покуситься на свои национальные интересы.

В заключении Росс предупредил, что европейские политики должны показать свою независимость от решений Вашингтона, потому что в противном случае этот конфликт "будет далеко не последним".

Страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы после начала специальной военной операции на Украине.